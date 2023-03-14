瑜一1B期24小時內開價　首批至少50伙　準買家可用app入票

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，銷售進入直路。華懋集團銷售總監封海倫今（14日）表示，瑜一第1B期將於24小時內開價，首批不少於50伙，包括一房至三房戶，本周五對外開放示範單位及收票，預計首輪銷售將設大手組別。

此外，為減少紙張浪費，瑜一的認購登記程序將會採用集團專用的手機應用程式（app）（My Places By Chinachen Group）進行，準買家可透過app進行認購意向登記、即時瀏覽樓盤最新資訊、自動參與下一輪抽籤，以及查閱抽籤結果等。

封海倫指，此app早前已開始應用，是次屬首次應用於大型樓盤銷售中，集團希望透過智能科技，落實節能減碳環保。

封海倫（左）、陳慕蘭

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎，兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。