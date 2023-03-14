飛揚二期周四開價　首批至少80伙　近60%單位售價低於400萬

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，提供400伙。長實營業部助理首席經理楊桂玲今日（14日）表示，飛揚第二期將於本周四公布首張價單，首批不少於80伙，近六成屬一房單位、售價低於400萬元。

她強調，集團一向以市價賣樓，又透露會為首次置業買家提供折扣優惠。楊桂玲續指，將採 「先量後價」的推盤策略，若市場反應正面，會積極加推應市。

↓↓飛揚示範單位直撃↓↓

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發展商今日開放一伙示範單位予傳媒參觀，為連裝修的兩房梗廚戶，參照3座8樓A室搭建，實用面積483平方呎，以簡約輕奢作設計主調，灰色牆身配上金屬線條。

單位間隔略有改動，兩間睡房的門被拆除，改為開放式出入。客房改為兒童睡房；主人房可三邊落床，配以開放式衣櫃；浴室有窗。

楊桂玲指，集團將採 「先量後價」的推盤策略。

佔55%屬一房 戶戶不設露台

飛揚第二期涉400伙，位處第3座、5座，當中一房實用面積263至284平方呎、提供220伙，不設露台；兩房實用面積462至485平方呎、提供140伙；三房設40伙，實用面積722平方呎，當中兩房戶均屬梗廚設計。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，設兩期，合共800伙，兩期均已完成拆除棚架工程，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。