元朗雨後加推34伙　折實售414萬起　周六首輪賣143伙

星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain）今日（14日）加推價單第3號，涉34伙，發展商亦於傍晚上載首張銷售安排，定於本周六（18日）早上11時進行首輪銷售，賣143伙，本周四（16日）晚上8時截收認購登記。

最新推出的3號價單提供34伙，實用面積276至454平方呎，價單定價介乎440.74萬至978.93萬元，價單呎價介乎14,898元至17,557元。

扣除即供最高6%折扣後，折實售價介乎414.29萬至920.19萬元，折實呎價介乎14,004元至16,503元。入場單位為10樓H室，實用面積276平方呎，開放式間隔，折實價為414.29萬元，折實呎價約15,011元。

準買家需先前往鄰近酒家報到

據銷售安排資料，準買家需於銷售當日早上10時15分至45分，到達觀塘開源道64號源成中心一樓鴻星酒家進行報到登記，再前往觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓售樓處，以電腦作抽籤方式決定揀樓優先次序。每位買家選購最少一伙、但不多於兩伙單位。

先後公布三張價單、合共150伙

雨後於3月7日公布首張價單，首批涉68伙，折實平均呎價14,491元，及後第2號價單涉48伙，折實平均呎價約15,572元，加價約7.4%。三張價單合共推出150伙，而周六發售的單位數目為143伙。