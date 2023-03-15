萊坊：香港豪宅租金按年挫6.4%　全球10大城市中跌幅最大

萊坊公布截至2022年第四季，過去一年全球主要城市豪宅租金走勢，該行追蹤的10個城市中，整體豪宅租金指數上漲10.3%，低於2022年首季頂峰的11.8%。不過，香港豪宅租金未有跟隨向上，成為唯一錄得下跌的城市，其租金水平按年大跌6.4%，而按季跌幅則為1.4%；反觀新加坡豪宅租金按年大升28%，冠絕全球。



料出入境和檢疫要求拖累本港租金

萊坊董事及大中華區研究及諮詢部主管王兆麒，在主要門戶城市中，香港豪宅的租金按年跌幅最大，預計主要由於受到之前嚴格的出入境和檢疫要求影響，加上高資產淨值人士和企業對於豪宅的租賃需求疲軟。

萊坊追蹤的10個城市中，整體豪宅租金指數上漲10.3%。（萊坊資料）

隨著香港對外已經完全通關，該行預期，豪宅租賃市場正在走出谷底，尤其來自中國內地的需求，香港豪宅租金表現在2023年將保持穩定發展。

事實上，最近數個月個別港島豪宅洋房亦出現租金回軟的情況，如由莎莎國際（0178）主席兼行政總裁郭少明持有的南區淺水灣道洋房，在去年12月以月租約23萬元租出，較兩年前租金回落逾11%。

新加坡豪宅租金按年大升28% 冠絕全球

據該行報告資料，新加坡取代紐約成為豪宅租金升幅最大的城市，按年升幅高達28%，按季則升7%。至於紐約和倫敦的豪宅租金按年上升19%和18%，在排名榜的第二和第三位，按季分別持平及升2.9%。

萊坊認為，由於很多投資者把租賃市場視為通脹對沖工具，在經濟動盪時作對沖之用，因此該行預計在中短期內優質投資市場的表現強勁。