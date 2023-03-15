2月私樓虧損錄396宗　比率降至15.5%　創4個月新低

中港全面恢復通關，加上防疫限制取消，樓市稍為轉活，二手私樓轉手獲利比率亦見觸底反彈。綜合土地註冊處資料，今年2月份全港2,547宗已知上手購入價的二手私樓買賣登記中，帳面獲利個案共2,138宗，佔比83.9%，較1月份的82.1%（創十三年半新低），反彈1.8個百分點，重上近四個月高位。



利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，按物業區域劃分，2月份新界區表現最理想，以86.1%之數超越港島，成為獲利成功比率最高的分區，按月升2.5個百分點；其次為港島區，報84.0%，按月更升5.2個百分點；至於九龍區表現相對遜色，只錄得79.1%，且按月跌1.7個百分點。

（利嘉閣地產提供）

按物業轉售價格分析，樓價介乎801萬至1,000萬元的中價樓組別之獲利比率最高，錄得87.9%，按月大增12.3個百分點，涉及宗數371宗；此外，601萬至800萬元組別，月內獲利比率亦達87.8%，按月也升2.2個百分點，表現亦跑贏整體大市。

另數據顯示，2月份每宗私樓轉手個案平均賺幅為46.0%，按月微跌0.7個百分點，惟仍屬近四個月次高水平。2月份，帳面獲利1倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例為37.9%，按月升0.6個百分點，共錄965宗。

至於帳面錄得虧損者達396宗，佔比按月回落1.6個百分點至15.5%，為近四個月以來低位；而平手的個案則有13宗，佔比也降至0.5%。

2月黃埔花園二手成交錄得百分百獲利，沒有業主損手離場。

美孚新邨業主平均賺幅36.2%偏低

此外，2月10個獲利登記最多的屋苑，只有黃埔花園成功錄得百分百獲利，獲利成功比率次高者則為麗城花園的95%，再者為海怡半島的93%。此10個屋苑當中，每宗平均賺幅介乎最少的12.8%至最多的94.7%不等。當中，嘉湖山莊及黃埔花園雙雙成為錄得每宗轉手個案平均賺幅最高的屋苑，同達94.7%。

至於上月榜內賺幅最低者為樓齡相對較低的日出康城，平均每宗只賺約12.8%，而次低者為美孚新邨的36.2%。

陳海潮指，疫情退卻，經濟復常、樓市復甦，帶動整體信心回升，業主「劈價急沽」的情況大減，帶動獲利比率2月份顯著反彈。展望3月份，截至14日止的上半月，二手私樓轉手獲利比率進一步回升至84.1%，損手比例降至14.9%。他預期，在市道持續回穩、樓價穩步回升下，3月全月獲利比率及平均賺幅有望分別回升至86%及50%水平。