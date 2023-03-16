歐美經濟欠佳　移民加國港人「Full Pay」1000萬購天晉兩房｜多相

有移民至加拿大的港人，近日特意回港尋找投資機會，並「一炮過」斥約1,000萬元購入將軍澳天晉3A期一伙兩房單位，擬作投資用途。



美聯物業首席助理聯席董事謝建業指，新近成交單位為天晉3A期3A座中層D室，實用面積541平方呎，屬兩房間隔、採開放式廚房，座向西南，以1,000萬元易手，成交呎價約18,484元，屬市價。從相片可見，單位內櫳算企理，景觀開揚，可遠望海景。

↓↓天晉3A期成交單位直撃↓↓

授權太太回港物色盤源

他補充，新買家持有永久香港居民身份，已移民至加拿大，惟因見近年歐美經濟欠佳，香港樓價過去一年跌幅大，但近月香港漸趨復常，經濟及樓價有向上勢頭，認為是入市時機，故授權太太回港物色盤源。

最終留港兩個月，並「睇勻」港九多區屋苑，終睇中將軍澳南的低密度環境，且上述天晉單位亦符合其預算，決定買入單位作長線投資，並「一炮過」支付1,000萬元樓價。

資料顯示，原業主於2014年9月以705萬元購入上述單位，持貨超過八年，現帳面獲利295萬元，單位升值約42%。參考同類型呎數的單位，近期月租介乎1.8萬至2萬元水平，若以上述成交價計算，料租金回報約2.4厘。