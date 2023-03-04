80後買家不想蝕息　「Full Pay」595萬購新葵芳花園兩房｜多相

二手市場轉趨活躍，有中年上車客「Full Pay」595萬元買入新葵芳花園兩房單位自住。

美聯物業分行市務經理陳偉健，涉及單位為新葵芳花園C座中層04室，實用面積400平方呎，屬兩房間隔。業主於去年8月以650萬元放盤，及後因應市況下調至600萬元求售，近日獲洽購，終以595萬元易手，呎價14,875元。換言之，單位放盤半年累減55萬或8.4%易手。

據悉，新買家獲80後、屬區內分支家庭，因不想「蝕息」遂決定「Full Pay」入市、「一炮過」支付595萬元樓價買入單位與太太自住。

↓↓新葵芳花園成交單位直撃↓↓

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參考對上一宗同類成交單位，同為C座中層04室，面積、景觀相若，去年6月底以648萬元沽出，即最新一宗成交價較八個多月前賣平53萬元或8%。參考中銀網上銀行估價，上述單位估價為567萬元，而恒生估價則為549萬元。即最新成交價較估價高5%至8%。

從相片可見，單位只有簡單裝修，尚算企理，外望開揚樓景。

據悉，原業主於2009年以185萬元買入上址，持貨逾十三年，是次轉手帳面獲利約410萬元，單位期內升值逾2倍。