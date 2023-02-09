移民業主隔空賣樓　託親友1220萬沽維景灣畔三房　慘輸「兩球」

二手市場氣氛稍回暖，惟個別業主仍要蝕錢賣樓。將軍澳維景灣畔有業主早已移民離港，遂委託親友出售物業，新近以1,220萬元沽出三房單位，持貨近四年，計及基本使費，料實蝕逾200萬元。



中原地產高級分區營業董事伍錦基表示，是次成交為維景灣畔16座低層D室，實用面積774平方呎，屬三房套連工人房間隔，坐向東南，外望園景及海景。單位業主早已移民離港，並委託親友代為處理賣樓事宜。單位早在去年4月放盤，初時叫價1,430萬元，新近以1,220萬元易手，呎價15,762元，仍屬市價成交。

↓↓維景灣畔成交單位↓↓

四年前才購入單位 住夠三年移民

參考中銀就上址的網上估價約為1,222萬元，而恒生估價則為1,231萬元，新成交價貼近估價範圍。再參考同類單位，對上一宗成交為同座高層D室，實用面積774平方呎三房，早前以1,320萬沽出，上述新成交價較高層單位平約100萬元。

據悉，原業主於2019年4月以約1,350萬元購入上址，一直自住，持貨約近四年，是次轉手帳面蝕讓約130萬元，期內貶值約9.6%。如計及當時入市繳稅約50.6萬元，以及買入賣出的佣金約25.7萬元，料實蝕約206萬元。

有另一區內代理指，去年市況疲弱時，不少優質單位的業主仍一直企硬叫價，相反個別質素欠佳的盤源、或已移民的業主心態較弱，後者更因海外稅項或生活等問題，有沽貨及套現壓力，故現在二手市場回暖下，相關盤源仍有較大議價空間。