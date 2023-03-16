何文田瑜一1B期最快周末加推　4伙四房特色戶擬招標

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，周三已公布首張價單50伙，折實入場787萬元起。華懋集團銷售總監封海倫今（16日）表示，自昨日公布首張價單，項目接獲不少查詢，當中投資者佔四成，另六成為用家。

項目將於本周五對外開放示範單位，同日收票，將視乎市場反應決定加推，最快本周末加推單位，下周展開首輪銷售。

封海倫續表示，項目3A座的4伙四房特色單位，將以招標推出，該4伙分布在28樓A室及B室連平台，以及3A座29樓A室及B室連天台，實用面積同屬1,234平方呎。

為配合項目「置身都市核心、成就圓逸心境」的宣傳主題，發展商邀請唱作歌手岑寧兒為瑜一聲演四段靜想體驗，每段約長4至5分鐘，並分別以「呼吸當下」、「感恩之森」、「舒心回家」及「星夜放鬆」作主題。

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，兩伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。