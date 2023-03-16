何文田瑜一1B期最快周末加推 4伙四房特色戶擬招標
由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，周三已公布首張價單50伙，折實入場787萬元起。華懋集團銷售總監封海倫今（16日）表示，自昨日公布首張價單，項目接獲不少查詢，當中投資者佔四成，另六成為用家。
項目將於本周五對外開放示範單位，同日收票，將視乎市場反應決定加推，最快本周末加推單位，下周展開首輪銷售。
封海倫續表示，項目3A座的4伙四房特色單位，將以招標推出，該4伙分布在28樓A室及B室連平台，以及3A座29樓A室及B室連天台，實用面積同屬1,234平方呎。
為配合項目「置身都市核心、成就圓逸心境」的宣傳主題，發展商邀請唱作歌手岑寧兒為瑜一聲演四段靜想體驗，每段約長4至5分鐘，並分別以「呼吸當下」、「感恩之森」、「舒心回家」及「星夜放鬆」作主題。
佔70%屬兩房戶 不設開放式單位
瑜一1B期提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，兩伙天際特色單位，以及7伙平台特色單位。
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。
瑜一由哪個地產發展商發展？
瑜一由華懋集團及港鐵（0066）合作發展，屬港鐵何文田站二期；2018年推出招標，華懋擊敗其餘七個財團奪得，當時單是補地價已涉逾74億，賣樓收益更要與港鐵分紅，分紅比例達這個數。
瑜一的認購登記程序有何特別？
為減少紙張浪費，瑜一的認購登記程序採用專用手機應用程式（app）（My Places By Chinachem Group）進行，準買家可透過app進行認購意向登記、即時瀏覽樓盤最新資訊、自動參與下一輪抽籤，以及查閱抽籤結果等。
瑜一的關鍵日期是？
瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期），合共844伙。第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。即看第1B期住宅單位戶型分布及直擊示範單位。