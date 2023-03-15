何文田瑜一1B期首批50伙　折實均價24838元　一房入場787萬起

由華懋集團及港鐵公司（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（15日）公布首張價單，涉及50伙，折實平均呎價為24,838元，一房折實入場價由786.84萬元起。華懋集團銷售總監封海倫形容，首批為「站頂升ONE價」，屬貼市價推盤。



今批6伙一房折實低於千萬

首批涉50伙，包括一房至三房戶型，實用面積336至941平方呎，價單定價925.7萬至3,067.9萬元，呎價25,706元至32,603元；扣除最高15%折扣後，折實售價786.84至2607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元。當中有6伙一房單位折實售低於1,000萬元。

封海倫（左）指，瑜一1B期將於本周五開始收票。

封海倫表示，項目將於本周五（17日）對外開放示範單位，同日開始收票，最快下周開售，預告開售會加推，日後也有加價空間。

華懋集團銷售總經理陳慕蘭表示，項目提供三種付款辦法，當中包括120天現金優惠付款計劃，提供15%折扣；360天付款計劃，提供13.5%折扣；建築期備用按揭副本計劃，提供12%折扣。

入場單位為一房戶，折實售786.84萬元，折實呎價23,418元。

兩房戶最平折實售1042萬起

參考首批50伙，一房佔6伙、兩房佔33伙、三房佔11伙。最平一伙一房戶為3B座19樓E室，實用面積336平方呎，扣除最多15%折扣後，折實售786.84萬元，折實呎價23,418元。

至於最平兩房單位，位於3B座2樓D室﹑面積為477平方呎，價單售價為1,226.18萬元，價單呎價為25,706元，折實售1,042.25萬元，折實呎價21,850元。

三房單位方面，最平一伙位於3A座2樓2室，三房一套連儲物室單位，面積941平方呎，價單售價為2,465.2萬元，價單呎價26,198元，折實售價2,095.42萬元，折實呎價為22,268元。

近年何文田新盤多為單幢 呎價2.3萬至2.9萬

參考同區一手新盤方面，如瀚名去年5月加推30伙，折實平均呎價23,300元，一房折實入場738萬元起；芳菲2021年7月公布首批30伙，折實平均呎價26,139元，一房折實入場680萬元起。

至於PRINCE CENTRAL於2021年3月公布首批50伙，折實平均呎價29,688元；而128 WATERLOO於2020年9月推首批50伙，折實平均呎價27,676元。上述4項目均為單幢物業，且並非鄰近港鐵站。

至於超級豪宅ST GEORGE'S MANSION近期一手成交呎價約5萬元。

鄰近天鑄近期二手呎價約3.48萬

再參考同區二手屋苑呎價，如最鄰近的天鑄，近期二手成交呎價約3.48萬元；ONE HOMANTIN約為2.14萬元；皓畋約1.89萬元；君頤峯約2.14萬元。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓

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佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期位於何文田站上蓋，提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。

另外，項目設16伙特色戶型，包括7伙頂層特色單位，實用面積由336至1,234平方呎，兩伙天際特色單位，實用面積為1,234平方呎，以及7伙平台特色單位，實用面積由422至898平方呎。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第IA期預計關鍵日期為2024年7月26日、第IB期為2024年11月29日、第IC期為2025年5月5日。