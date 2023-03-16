飛揚二期首批88伙　一房入場306.9萬起　長實趙國雄：深水炸彈價

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，提供400伙，今日（16日）公布首張價單，提供88伙，一房折實售306.9萬元起，折實平均呎價12,509元，較去年6月推出的飛揚第一期首批折實均價15,050元相比，平近17%，亦較同區二手呎價低。



長實執行董事趙國雄形容，今批單位為「深水炸彈」價，冀製造更多機會讓市民置業，加上近期市況好轉，預計今年樓價約有10%上落波幅。



趙國雄又指，希望樓價可盡量保持10%內上落幅度，若樓價過於大幅度上升，對香港整體經濟及長遠發展並無好處，對發展商而言，是希望樓市可以平穩發展。

趙國雄指，飛揚二期首批定價為「深水炸彈」價，冀製造更多機會讓市民置業。

飛揚二期首批88伙，實用面積266至722平方呎，包括一房至三戶型，其中，一房佔51伙、兩房32伙、三房5伙，價單定價由361.1萬至1,113.1萬元，價單呎價由12,990元至16,438元。

發展商提供兩種付款辦法，在90日即供付款辦法下，一房至兩房單位可獲最多15%折扣；三房單位最高可獲17%。故整批折實售價由306.9萬至923.9萬元，折實呎價由11,042元至13,972元。

兩房梗廚入場價530萬起

另外，亦提供建築期付款辦法，一至兩房單位提供最多12%，三房提供14%折扣優惠。選用此付款辦法的買家可獲現金回贈，包括1.5%樓價租金津貼現金回贈，若可提早於360日內完成交易，亦可獲樓價2% 現金回贈。

長實營業部助理首席經理楊桂玲、長實執行董事趙國雄（右）

今張價單最平的一房單位，屬於5座1樓H室，實用面積266平方呎，扣除15%折扣後，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

最平兩房單位，屬5座1樓k室，實用面積480平方呎、梗廚，扣除15%折扣後，折實售530萬元，折實呎價11,042元。而最平三房單位屬5座1樓E室，實用面積722平方呎，扣除17%折扣優惠，折實售832萬元，折實呎價11,524元。

本周六開放示範單位及開始收票

長江實業營業部助理首席經理楊桂玲則表示，項目本周六（18日）早上11時對外開放示範單位，同日開始收票。她指，對項目銷情有信心，預告短期加推，不排除下周展開首輪銷售，盡推400伙。

最平一房單位屬5座1樓H室，面積266平方呎，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

飛揚一期首批80伙 折實均價15,050元

參考飛揚第一期於去年6月推出，當時首張價單涉80伙，折實平均呎價15,050元，最平的一房戶、284平方呎，折實售437.2萬元起。是次二期的折實均價，較一期首批平近17%，入場門檻亦低逾「一球」。

帝御系入場費300萬有找 但屬開放式

至於同區其他新盤，如香港小輪（0050）及帝國集團旗下帝御系列第三期帝御．嵐天於2021年1月推首批112伙，折實均價15,020元。

至於第一期帝御．金灣及第二期帝御．星濤，分別在2020年7月及10月推出，首批同為123伙，折實均價分別13,578及14,585元。上述三期的首批折實售價由291萬至299萬元，均屬開放式戶型。

同區半新樓二手呎價1.2萬至1.4萬

至於同區二手屋苑方面，樓齡較新如The Carmel 、滿名山，近期二手成交呎價約13,347元至14,402元。 飛揚二期折實平均呎價12,509元，較鄰近二手呎價平6%至13%。另外，星堤及NAPA呎價介乎9,041元至12,735元。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

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兩房全屬梗廚 戶戶不設露台

飛揚第二期涉400伙，位處第3座、5座，當中一房實用面積263至284平方呎、提供220伙，不設露台；兩房實用面積462至485平方呎、提供140伙，全屬梗廚設計；三房設40伙，實用面積722平方呎。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。