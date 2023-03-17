元朗雨後明首輪賣143伙　截收908票　超額認購5.3倍

星星地產（1560）旗下元朗雨後（After The Rain）明日（18日）早上11時進行首輪銷售，發售143伙。項目昨日截收908票，以首輪銷售143伙計，超額認購逾5.3倍。

該批143伙單位戶型涵蓋開放式至三房單位，實用面積276至717平方呎，折實售價由395.87萬至1,201.16萬元起，折實呎價約13,388至17,044元。當中，最平一伙為最5樓H室，實用面積276平方呎，屬開放式間隔，折實售價395.87萬元，折實呎價14,343元。

準買家需先前往鄰近酒家報到

據銷售安排資料，準買家需於銷售當日早上10時15分至45分，到達觀塘開源道64號源成中心一樓鴻星酒家進行報到登記，再前往觀塘成業街10號電訊一代廣場11樓售樓處，以電腦作抽籤方式決定揀樓優先次序。每位買家選購最少一伙、但不多於兩伙單位。

雨後位於元朗宏業西街21號，距朗屏站約8至10分鐘步程，靠近工業區，項目提供335個單位，標準樓層每層設17伙，涵蓋開放式至三房間隔戶型，實用面積由276至約720平方呎。項目預計今年12月底落成，樓花期約十個月。

星星地產主席及首席執行官陳文輝、星星地產銷售及推廣董事總經理廖漢威 。

↓↓雨後三房示範單位↓↓

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