差餉租值重估｜維港兩岸酒店租值反彈　中環三幢5星級酒店回升13%

今年初，中港兩地正式通關，旅遊業市道稍回暖，本地多家知名五星酒店的租值亦由谷底回升。據差估署最新2023至2024年新一年度的應課差餉租值資料，維港兩岸部分頂級酒店、如四季酒店、香港文華東方酒店等的最新租值已由低位反彈逾一成。



四季酒店最新租值較高位低54%

中環三幢知名酒店新一年度的租值均回升12.9%。其中，香港站上蓋、屬本港頂級酒店的香港四季酒店（Four Seasons）新一年度租值為逾1.04億元，重上億元大關，較上一年度的9,228萬元上升12.9%。

不過，四季酒店的最新租值仍較高位低54%。該酒店在2019至0220年度的租值達約2.27億元，隨後一年降至約1.75億元，及後更急跌逾四成至9,684萬元。

香港文華東方酒店、The Murray結束租值三連跌

此外，同區另一間五星級酒店香港文華東方酒店（Mandarin Oriental），新一年度租值亦突破億元水平，新報逾1.11億元，較上一年的9,840萬元反彈12.9%。該酒店的租值早前同樣面對三連跌，2019至2020年度租值高達約1.84億元，隨後兩年分別下挫至約1.43億及約1.03億元。

至於在2018年完成活化開業、前身為政府辦公大樓美利大廈的The Murray，新一年度租值為6,492萬元，較上年度的5,748萬元回升12.9%。該酒店在2019至2020年度的租值曾達約1.04億元，及後一直滑落至2022至2023年度的5,748萬元。

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尖沙咀K11 ARTUS租值反彈5%

至於尖沙咀區的頂級酒店，租值走勢各異。位於尖沙咀梳士巴利道18號Victoria Dockside內的K11 ARTUS及香港瑰麗酒店（Rosewood），分別為服務式公寓及酒店。其中，K11 ARTUS 2023至2024年度租值為9,384萬元，較上一年的8,940萬元上升5%。K11 ARTUS於2019年開業，其2019至2020年度租值曾高達約1.417億元。

Rosewood Hotels按年續跌4.8%

至於香港瑰麗酒店其中3層樓面，新一年度租值為1,920萬元，按年回落4.8%。該3層樓面在2020至2021年度租值為2,244萬元，至今累挫14.4%；而位於尖沙咀名店街廣東道的頂級酒店馬哥孛羅香港酒店（Marco Polo Hongkong Hotel），酒店4樓部分樓面新一年度租值為816萬元，按年維持不變。