差餉租值重估｜羅素街「呎租舖王」租值按年再挫34%　連跌4年

曾為全球最貴商業街道的銅鑼灣羅素街，街內仍有不少吉舖，租值繼續受壓。據差估署最新2023年至2024年新一年度的應課差餉租值資料，大部分羅素街舖位的租值繼續「插水」，個別按年大挫逾三成。其中，曾膺全港「呎租舖王」的羅素街單邊舖，租值由2019至2020年的1,032萬元，拾級而下至最新的336萬元，四年累挫67%。



黎永滔舖位4年前租值逾千萬 現累挫67%

據差估署最新資料，跌幅較大的舖位包括由資深投資者黎永滔持有的羅素街59至61號地下G1至G4號舖，面積約700平方呎，於零售高峰期約2014年，曾由周生生珠寶承租，當時月租高達220萬元，呎租約3,142元，成當時的本港「呎租舖王」，及後由手錶品牌Daniel Wellington租用，目前已改由服裝店短租，新一年度租值為366萬元，較上一年的租值558萬元，回落34.4%。

值得留意，上述舖位的租值已經連跌四年，在2019年至2020年的租值高達1,032萬元，及後逐年下滑，分別下挫至876萬元（2020年至2021年）、744萬元（2021年至2022年）、558萬元（2022年至2023年），以至最新的336萬元，反映過去年四年累挫67%。

羅素街單邊舖2019年租值1080萬 現跌至450萬

此外，同一街道跌幅逾三成的個案，還包括羅素街38號金朝陽中心地下C舖及D舖，最新租值分別同為354萬元，較對上一年的534萬元，回落33.7%。資料顯示，此兩個舖位在2014年至2015年度的租值水平高達2,364萬元，至今累挫77%。

至於現由太子珠寶鐘錶租用的羅素街58號單邊舖位，新一年租值為336萬元，較上一年度450萬元，按年回落25.3%。此舖位租值近年直線下滑，2019年至2020年其租值曾高達1,080萬元，及後滑落至924萬元（2020年至2021年）、600萬元（2021年至2022年）、450萬元（2022年至2023年）。

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英皇巨舖丟空兩年 租值按年再跌近22%

至於由英皇國際（0163）持有的羅素街22至24號全幢舖位，最新租值為2,112萬元，較上一年度2,688萬元，按年回落21.4%。此舖位在2019/20年度的租值曾高達6,624萬元，反映至今累跌68.1%。舖位曾由意大利高檔內衣品牌LA PERLA租用，惟至2020年9月份遷出後，一直未找到長租客。

Prada旗艦店舊址租值再挫25%

至於位於羅素街「街頭」、原由意大利名牌Prada承租作為旗艦店的羅素街2至4號2000年廣場地下至3樓，新一年度租值為2,606.4萬元，較上一年的3,468萬元回落24.8%。

此舖位已經連續四年下挫，在2019年至2020年租值高達逾7,200萬元，之後租值拾級而下，跌至6,480萬、4,404萬及3,468萬元，以最新的租值2,606.4萬元計算，過去四年累挫63.8%。此巨舖面積約1.5萬平方呎，為街內最巨型舖位之一，租金曾高達每月約900萬元，現已拆細招租。