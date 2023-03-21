仲量聯行：寫字樓市場4個月首錄正吸納量

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指，香港甲級寫字樓市場連續三個月錄得負淨吸納量後，2月重新錄得正吸納量，整體甲級寫字樓市場在2月錄得16,900平方呎淨吸納量，寫字樓租賃查詢及睇樓活動趨增。

2月甲廈空置率微升至12.3%

在為數不多的新租賃成交個案中，專業服務公司德勤租用觀塘The Millennity 兩層樓面，建築面積共38,800平方呎，以整合其位於金鐘的部分辦公空間。此外，該公司收購的新業務也將由大角咀的現址遷至The Millennity。

仲量聯行香港董事總經理鮑雅歷（Alex Barnes）表示，2月底整體市場空置率微升至12.3%，原因之一是受帝國集國旗下的黃竹坑甲級寫字樓S22落成所致。寫字樓租賃市場持續改善，接獲更多來自保險及金融機構的租賃查詢；同時也看見愈來愈多企業物色新寫字樓以提升辦公空間，這將有助吸納新供應。

灣仔 / 銅鑼灣租金跌1.2%

2月整體市場租金按月下跌0.7%。主要分區市場中，中環和灣仔 / 銅鑼灣租金分別下跌0.8%和1.2%，而尖沙咀租金保持平穩。

商舖市場方面，受惠於跨境旅客逐漸恢復，1月零售業總銷貨額按年回升7.0%。在主要零售類別中，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物類別銷貨額升幅最大，達到23.1%。然而，網上銷貨額在1月按年下降4.2%，為三年來首次下跌。

仲量聯行香港研究部執行董事黃志輝指，相較於去年12月的約16萬人次，入境訪客人數得到更明顯的增長。1月入境人數上升至近50 萬人次。然而，目前的旅客人數僅為疫情前高峰水平約十分之一。在2月份入境人數限制取消後，旅客人數預計將進一步回升。因此， 租賃市場氣氛回暖，核心區街舖錄得數宗成交。

月內較矚目的成交個案，包括一間連鎖藥妝店以月租50 萬元租用尖沙咀廣東道14 號地下商舖，面積約1,000 平方呎，租金較前長期租戶溥儀眼鏡的租約折讓約55%。