近兩年首開齋即蝕　九龍灣甲廈9年輸2000萬　呎價跌穿萬元

九龍東寫字樓空置率持續高企，拖累區內甲級商廈出現蝕讓。九龍灣甲廈恩浩國際中心有高層全層單位，上月中以1.1億元賣出，原業主持貨接近九年，帳面蝕讓1,435.8萬元，貶值幅度約11.5%。

上述蝕讓個案為九龍灣常悅道1號恩浩國際中心32樓全層，建築面積11,430平方呎，今年2月16日以1.1億元易手，成交呎價僅約9,624元，即跌穿一萬元大關。

2013年底買入價1.24億

原業主於2013年12月斥資逾1.24億元一手購入單位，即持貨接近九年，現帳面損失約1,435.8萬元，期內貶值11.5%。若再計及買入時的稅款約528萬元，以及賣出時的佣金110萬元，料實蝕金額高達約2,074萬元。

翻查資料，恩浩國際中心過去兩年甚少錄得買賣，上一宗已是2021年6月份一個面積2,259平方呎的中層F室，以2,725萬元沽出，呎價約12,064元。再翻查過去六年紀錄，該廈大部分單位的成交呎價也介乎1.2萬至1.4萬元。

九龍東甲廈空置率逼近20%

據市場資料，截至今年1月底，九龍東甲級寫字樓空置率高達19.6%，冠絕全港各區，拖累區內寫字樓售價。