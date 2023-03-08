金鐘甲廈相隔一年終開齋　美國銀行中心呎售3.8萬　高市價25%

金鐘甲級寫字樓錄得近年罕有高市價成交個案。過去一年未有錄得任何成交個案的金鐘甲廈美國銀行中心，該廈一個高層單位，新近以5,000萬元易手，成交呎價逾3.83萬元，高市價25%。

上述單位為美國銀行中心29樓03室，面積1,303平方呎，享有部分海景及園景，單位在2017年至2018年商廈市道高峰期已經放盤，當時每呎叫價高達5.5萬元，意向價約7,166萬元，及後一直維持未有調整。惟該單位近日突然落實以約5,000萬元易手，呎價僅約38,373元。即最新成交價較意向價低30%。

有資深代理指出，近一年金鐘一帶的甲廈成交呎價介乎約2.2萬至2.8萬元，而遠東金融中心近期的成交呎價也介乎約2.8萬元，認為上述美國銀行中心單位的作價理想，較市價高出25%。

商廈市道高峰期每呎叫價5.5萬

據了解，上址原業主為一家個人私募基金，早於2007年以1,250萬元買入該單位，即是次易手帳面升值約3,750萬元或3倍。

同層單位高峰期呎售5.14萬

值得留意，與上述最新成交同層的美國銀行中心29樓07室，面積1,303平方呎，同樣享有部分海景及園景，在2018年5月曾以6,700萬元沽出，呎價高達51,420元。意味上述最新成交單位較5年前回落約25%。

另翻查美國銀行中心的成交紀錄，過去一年，即2022年全年該廈也未有錄得任何成交個案，對上一宗個案已追溯至2021年11月，當時該廈11樓08至09室，面積1,410平方呎，享全海景，以5,217萬元沽出，呎價約3.7萬元。