香港連續13年居全球樓價最難負擔城市　不吃不喝18.8年方能上車

國際公共政策顧問機構Demographia最新公布「國際房價負擔能力（International Housing Affordability）報告」，香港連續第十三年位居全球樓價最難負擔城市的榜首，其樓價對入息比率由上一年度的23.2回落至18.8，為有關調查進行十九年來最大幅度的改善，惟仍屬全球最高，一個家庭不吃不喝18.8年才能上車。



澳洲悉尼樓價負擔僅次香港

據報告指，樓價對收入比率5.1及以上，屬於「極難負擔（Severely Unaffordable）」，最新排名第二至五位，分別為澳洲悉尼、加拿大溫哥華、美國檀香山及聖荷西，比率分別為13.3、12、11.8及11.5。而樓價最易負擔的市場，前三名則為美國的匹茲堡（3.1）、羅切斯特（3.2）、克利夫蘭與聖路易斯（3.5）。至於新加坡比率為5.3。

香港家庭不吃不喝18.8年才能上車。（廖雁雄攝）

報告指，香港的樓價對入息比率為18.8，為調查公布十九年來最大幅度的改善，然而，香港目前的住屋負擔仍然比其他市場嚴峻。報告又提到，中央政府已明確賦予香港改善住屋負擔，以及增加居住面積的責任。

上述調查是根據截至2022年第三季的樓價與收入，比較了8個國家、包括澳洲、加拿大、中國、愛爾蘭、紐西蘭、新加坡、英國及美國、合共94個主要市場的住屋負擔比率。以一個城市的樓價中位數除以家庭全年收入中位數計算，數值愈大，負擔愈重。

事實上，受疫情、加息及經濟因素影響下，去年本港樓價結束連續十三年的升勢，全年下跌逾15%。至今年1月份樓價才止跌，據差估署的樓價指數臨時數字，1月樓價稍為回升0.6%，終止連續七個月的跌勢。