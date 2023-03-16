戴德梁行：樓價跌勢結束　料首季回升5%　交投量大增49%

中港全面通關，戴德梁行今（16日）發表「2023年第一季住宅市場回顧及展望」，預期本港首季一、二手住宅交投量按季升49%、至約12,500宗，樓價跌勢已結束，個別屋苑料將出現「小V型反彈」 ，料首季樓價升3％至5%，全年樓價有望升約5％至10%。



準買家擬在樓價被推高前趁低吸納

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢表示，中港兩地正式通關，市場氣氛轉好，買家對後市的信心增強，促使部分準買家加快入市決定，把握機會在樓價被推高前趁低吸納，最近的查詢及睇樓量均從去年低位反彈。

此外，政府於最新一份《財政預算案》宣布調低住宅從價印花稅稅階，她認為，細價盤首置買家可即時受惠，預料1,000萬元以下的中小型單位最受追捧。隨著利好因素出台，將有助刺激樓市交投，相信發展商亦會加快推盤步伐。

沙田第一城呎價按季大升20%

戴德梁行香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明補充，最新數據反映住宅物業價格結束連續七個月的跌勢，年初至今微升0.6%，雖然仍比2021年高峰低超過15%，但可見樓價有支持。

而各類市場的樓價均錄得明顯升幅，個別屋苑更現「小V型反彈」，當中，代表細價盤市場的沙田第一城呎價按季攀升20%；代表中價市場的太古城按季則錄得11.3%的明顯升幅。

至於豪宅市場方面，由於業主普遍持貨能力較高，去年樓價波幅相對較少，加上涉及金額較大，升勢普遍較慢，代表豪宅市場的貝沙灣按季升5.3%。

全年住宅成交量料回升25至35%

該行預計，今年發展商將力推面積較小的中細價新盤，由於去年基數較低，預料今年全年住宅成交量將較去年回升25％至35%，即約5.8萬至6萬伙。

戴德梁行執行董事及香港研究部主管鄧淑賢、香港估價及顧問服務部高級董事黎劍明