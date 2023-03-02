本港豪宅樓價連續十六年列全球次高　富豪人均擁3物業

萊坊發表2023年《財富報告》指，去年，香港豪宅樓價按年下跌1.6%，在報告覆蓋的100個地點中排名第89位。然而，香港豪宅樓價連續第十六年為全球第二貴，100萬美元（約785萬港元）可購買21平方米（約226平方呎）的豪宅。

香港豪宅樓價按年跌1.6%

報告又指，倫敦和紐約是全球富豪心目中最重要的城市，在2022年較其他城市錄得更多頂級豪宅（樓價2,500萬美元或以上、約1.96億港元）交易。香港在2022年以28宗頂級豪宅交易，在全球10個市場中排第四。

至於超豪宅（1,000萬美元或以上、約7,850萬元）方面，紐約維持其最活躍超豪宅市場的地位，錄244宗交易。

在香港，超高淨值人士平均擁有3個物業，低於全球平均的3.7個。至於中東和亞洲超高淨值人士擁有的房產最多，平均分別為5.3套及3.9套。

萊坊高級董事及住宅物業代理部主管李敏賢指，儘管過去三年受疫情影響，香港的豪宅樓價依然保持堅挺，加上利率增幅有放緩跡象，以及內地全面通關，市場氣氛和買家信心已有改善。他又指，香港的豪宅供應有限，需求強勁，故預計豪宅銷售將會回升。

至於歐洲的超高淨值人士財富跌幅最大，下跌17.3%，其次是澳大拉西亞（10.7%）和美洲（10.1%）。在香港，38%的受訪者表示其客戶的財富在2022年錄顯著跌幅（超過10%）。

港人買海外樓首選英國、新加坡

2023年，超高淨值人士最有可能投資的5大海外市場，包括美國、英國、澳洲、西班牙和法國。在購買新物業時，英國（75%）和新加坡（38%）是香港受訪者的首選海外地點。另外，葡萄酒、藝術品和手錶，為2023年最受香港超高淨值人士追捧的奢侈收藏品。

萊坊國際住宅銷售部主管Daniel Anderson指，過去三年，旅遊限制並沒有阻礙香港買家購買海外物業。儘管面對英國通脹嚴重，生活成本不斷增加，英國物業市場仍然受香港投資者追捧，特別是把物業作出租投資用途，對香港投資者來說仍有巨大的投資吸引力。