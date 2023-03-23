政府收回大埔9幅私人土地　建1030伙公屋　部分地皮料由新地持有

地政總署今日（23日）根據《收回土地條例》（第124章）第4條張貼收回土地公告，以進行大埔頌雅路西公營房屋發展和興建一所公營學校，項目提供約1,030伙。據悉，部份土地由新地（0016）持有。



6月底前收地 料2030/31年入伙

政府即將收回的9幅私人土地，總面積約0.8公頃，佔地約8.6萬平方呎。土地將於公告張貼後三個月（至2023年6月24日）歸還政府所有。政府會與相關土地業權人和受影響人士保持緊密溝通，妥善處理補償及安置事宜。

該9幅私人土地位於公屋邨富亨邨的北面，鄰近亨耀樓及大埔卍慈中學，亦鄰近匡智松嶺村、大埔醫院。參考文件，大埔頌雅路西的公營房屋發展全面落成後，將提供合共約1,030個單位，預計首批公營房屋住戶可於2030/31年入伙。

十年前新地、政府各自向城規會申請發展

翻查資料，上述地盤部分土地由新地持有，在2013年曾向城規會申請作住宅發展，擬建6幢22層至35層高的分層住宅，提供1,144伙。不過當時政府也就相同地點，向城規會申請發展公屋項目，兩個發展方案的部分土地出現重疊。

當時規劃署認為，新地的申請影響公營房屋供應，不符合公眾利益，不支持新地的私樓發展方案。