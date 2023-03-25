飛揚二期開賣｜年輕女教師工作一年多　儲40多萬首期上車

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期今日首輪銷售，推售4張價單，合共400伙，折實入場售價307萬元起。今早9時多售樓處已有數百準買家及代理排隊等候，人龍一度伸延至港鐵紅磡站外。



工作一年多 購樓價400多萬一房戶自住

從事教育工作的買家陳小姐，抽到前籌，今日以400多萬元買入飛揚二期一個一房單位，打算作自住，並承造九成按揭，首期約40多萬元。她指，從事教育工作約一年多，首期資金全為自己積蓄，本身在元朗區工作，見樓盤位置算近工作地點，又認為飛揚定價吸引，故決定入市。她續指，飛揚二期樓花期比較長，料加息對供樓壓力影響不大。

買一房連天台 球場草地成入市誘因

買家袁先生為首置人士，今日以452萬元購入飛揚二期一伙一房連天台單位作為自住，並打算造六成按揭，即預首期約200多萬元，他透露，他與家人原居於屯門大興，並於港島區工作，一直有留意屯門區新盤，但一直沒有「入飛」，但受飛揚呎價及環境吸引而決定入市。他又指，「最緊要有籃球場」，又指本身有養寵物，「貪屋苑有個草地可以散步。」對於加息，袁先生認為，本身有置業的念頭，加上現時息口不高，呎價吸引，故決定入市。

↓↓飛揚二期售樓處現場↓↓

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首輪賣400伙 折實入場306.9萬起

首輪銷售發展商盡推4張價單、合共400伙，折實售價由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價由11,042元至15,782元。其中74%單位的折實售價屬600萬元以下。當中入場單位為於5座1樓H室，實用面積266平方呎，扣除15%折扣後，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

↓↓飛揚兩房示範單位↓↓

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飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。