飛揚二期開賣｜準買家黃先生：睇好樓市、「有閒錢」就買

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚第二期，今日（25日）展開首輪銷售，盡推全數4張價單、合共400伙，折實平均呎價12,798元，折實入場307萬元起。今早9時半前，設於紅磡置富都會的售樓處有超過300名準買家及代理排隊等候，人龍一直延至港鐵站紅磡對出。



黃先生：目標購入一千萬以下三房投資

準買家黃先生認為，飛揚二期價錢吸引，看好樓市，目標購入1,000萬元以下的三房單位，作為投資。他表示，「一二期都有睇，加息對自己冇影響，本身有閒錢就買，keep住都有睇，單位會畀六至七成首期。」

準買家黃先生指，「加息對自己冇影響，本身有閒錢就買」。﹙柳英傑攝﹚

發展商今盡推飛揚二期的4張價單、合共400伙，折實售價由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價由11,042元至15,782元。其中，74%單位的折實售價屬600萬元以下。入場單位為5座1樓H室，實用面積266平方呎，扣除15%折扣後，折實售306.9萬元，折實呎價11,538元。

飛揚位於小欖青山公路大欖段170號，鄰近黃金海岸，設兩期、合共800伙，第一期短期將申請入伙紙，自開售至今累沽出238伙，套現13億元；至於第二期預計關鍵日期為2024年12月31日。

↓↓飛揚二期示範單位↓↓

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