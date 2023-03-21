飛揚二期加推最後108伙　周六首輪「ALL IN」賣全盤400伙

長實（1113）及新地（0016）合作的屯門飛揚二期，今日（21日 ）加推全新一張4號價單、共108伙，折實平均呎價12,997元，較上周公布的首批折實均價12,509元比，貴約3.9%。飛揚二期全數400伙的價單已公布，發展商同時公布銷售安排，定於本周六（25日）展開首輪銷售，一炮過「ALL IN」推售全部4張價單，合共400伙，折實均價12,798元。



400伙折實均價12798元 逾七成低於600萬

飛揚二期自上周公布首張價單、88伙後，過去周末先後兩度加推，分別涉95及109伙。發展商今日再公布4號價單位，提供108伙，當中一房佔55伙、兩房佔46伙及三房佔7伙，價單定價387萬至1,248.6萬元，價單呎價由13,582元至18,568元，折實售價由329萬至1,036.3萬元，折實呎價11,545元至15,782元。整批市值為6.4億元。

入場單位為3座1樓F室，折實售329萬元，折實呎價12,500元；最低呎價為3座地下A室，折實售557.6萬元，折實呎價11,545元。

長實營業部助理首席經理楊桂玲表示，落實本周六展開首輪銷售、盡推4張價單、合共400伙，折實平均呎價為12,798元，折實售價由306.9萬至1,036.3萬元，折實呎價由11,042元至15,782元。其中74%單位的折實售價屬600萬元以下。

揀樓當日設「優先組」及「普通組」

她又表示，項目於本周五下午3時截票，周六早上9時半展開銷售，售樓處設於紅磡置富都會，將安排在中庭集合並進行即場抽籤。當日設「優先組」及「普通組」兩個組別，其中，三房買家屬優先揀樓組別，最多可購4伙，其中一伙必須為三房單位；另一至二房買家屬普通組別，最少購一伙，最多可買4伙。

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