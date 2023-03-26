何文田瑜一1C期上載樓書　提供214伙　面積最細423呎起

華懋與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一1B期，周六首輪賣179伙，即日沽清，發展商乘勝追擊，即晚上載瑜一1C期樓書，提供214伙，實用面積由423平方呎起，預計2025年5月初落成。



據樓書顯示，瑜一1C期由5A及5B座組成，提供兩房至四房戶型，實用面積由423至1,213平方呎。其中5A座標準樓層一層提供3伙，設3部升降機；而5B座一層6伙，設兩部升降機。

標準樓層單位平面圖。（樓書資料）

面積最大1213呎、四房間隔

標準戶最細為5B座的B室，實用面積461平方呎，兩房間隔；全盤面積最細為5B座的1樓B室，實用面積423平方呎，兩房間隔，連134平方呎平台。

全盤最大包括5A座27樓A室，面積1,213平方呎，連51平方呎平台，以及5A座的28樓A室，面積1,213平方呎，連820平方呎天台，兩伙同樣採四房連儲物房間隔。

全盤最大的其中一伙為5A座27樓A室，面積1,213平方呎，四房連平台。（樓書資料）

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第1B期首日推售，179伙可銷售單位全數沽清，套現逾34.25億元。有見向隅者眾，故1C期接力登場，至於瑜一1B期最後四伙四房特色單位，今日招標，實用面積均為1,234平方呎。