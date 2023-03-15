瑜一首批折實均價24838元　較毗鄰天鑄貨尾平42%　高於同區二手

由華懋集團及港鐵（0066）合作的何文田站上蓋項目瑜一第1B期，今日（15日）公布首張價單50伙，折實平均呎價24,838元，一房折實售787萬元起。參考近年何文田的新盤及二手屋苑，呎價差異頗大。若以最鄰近瑜一的屋苑天鑄比較，近期二手呎價 34,830元，較瑜一高出40%。



天鑄一手貨尾新近呎售逾4萬

以豪宅定位的天鑄第2期於2016年已入伙，近期仍錄一手貨尾成交，呎價逾4萬元。如天鑄2期1座中高層B室，四房間隔，實用面積1,823平方呎，今年2月以7,854.03萬元招標售出，成交呎價達43,083元，比瑜一首批最貴呎價27,712元高55％。

參考天鑄近月的一手貨尾平均成交呎價42,715元，瑜一的折實均價較之平42%。

天鑄近期二手呎價約3.48萬

天鑄與瑜一兩屋苑位置可謂極靠近，天鑄1期在2015年推售時，當時首批52伙，價單呎價由27,293元至48,074元不等。是次瑜一的價近乎重返七年前的水平。而天鑄近期二手成交呎價約34,830元，亦較瑜一高約40%。

↓↓↓同區近年新盤定價↓↓↓

同區新盤多為單幢 呎價2.3萬至2.9萬

除天鑄以外，同區近年推出的一手新盤，多以單幢樓為主、且並非鄰近港鐵站，故較難直接比較。如瀚名去年5月份加推30伙，折實平均呎價23,300元，一房折實入場738萬元起；芳菲2021年7月推首批30伙，折實平均呎價26,139元，一房折實入場680萬元起。

相對近太子的PRINCE CENTRAL，2021年3月推首批50伙，折實平均呎價29,688元；而128 WATERLOO於2020年9月推首批50伙，折實平均呎價27,676元。至於區內超級豪宅ST GEORGE'S MANSION，近期一手成交呎價約5萬元。

高同區ONE HOMANTIN、皓畋二手價15%

再參考同區其他較大型的二手屋苑，例如跟瑜一有10至15分鐘步程距離的ONE HOMANTIN及皓畋，近期二手呎價分別約2.14萬及1.89萬元；而樓齡較大的君頤峯二手呎價約2.14萬元。反觀瑜一的折實均價24,838元，較二手價高約一成半。

6伙一房折實低於千萬 華懋：貼市價

觀乎瑜一1B期的首批50伙，包括一房至三房戶型，實用面積336至941平方呎，價單定價925.7萬至3,067.9萬元，價單呎價25,706元至32,603元；扣除最高15%折扣後，折實售價786.84至2607.71萬元，折實呎價21,850元至27,712元。

當中，6伙一房單位折實售低於1,000萬元。至於兩房單位折實由1,042.25萬元起步，三房單位折實由2,095.42萬元起。華懋集團銷售總監封海倫形容，首批為「站頂升ONE價」，屬貼市價推盤。

封海倫（左）指，瑜一1B期將於本周五開始收票。

↓↓瑜一兩房示範單位↓↓

+ 5

佔70%屬兩房戶 不設開放式單位

瑜一1B期位於何文田站上蓋，提供183個住宅單位，涉一座大廈，分為3A及3B，戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積由336至1,234平方呎，主打兩房戶型，佔近七成。不設開放式戶型。項目又設16伙特色戶。

瑜一全盤分為三期（1A、1B及1C期）發展，合共844伙。當中第1A期預計關鍵日期為2024年7月26日、第1B期為2024年11月29日、第1C期為2025年5月5日。