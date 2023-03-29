洗衣街地低價沽　議員憂現Call Loan潮　財庫局指底價反映複雜性

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮在3月1日，以47.29億元批出予新地（0016），每呎樓面地價僅約3,103元，較市場下限再低16%，比新界區的工業地皮更平。立法會議員謝偉俊就相關事宜向財經事務及庫務局局長許正宇提問，查詢地皮招標時有否訂下底價、如何訂定底價，又詢問政府會否有措施預防政府低價批地引致銀行「Call Loan潮」的情況，並獲當局書面答覆。



許正宇指，政府公開出售的每一幅商業地皮均在收到至少達到底價的入標價後才會出售。賣地項目的估價由地政總署的專業測量師負責，以標書內所容許的發展及要求為基礎，並參考市場的土地和物業成交及最新市況在截標當天早上作出底價的估值。地政總署的估價機制行之有效，亦為市場所熟悉。

洗衣地需建交通交匯處、社區會堂、社福設施等

土地的價值往往受不同因素影響，發展商亦會就其自身情況和發展策略等考慮出價。就旺角洗衣街與亞皆老街交界的商業用地來說，中標發展商需興建公共交通交匯處、社區會堂、一系列的社福設施及行人天橋連接現時的天橋網絡。地政總署的底價已合理反映這些項目的複雜因素。

許正宇：個別地皮成交結果不造成長遠影響

許正宇又指，全球和本地的經濟環境、市場氣氛，以及發展商的自身情況，都會影響商業用地市場。個別地皮成交結果對整體市場不會造成長遠的影響。政府賣地的政策目標一貫是維持穩定及持續的土地供應，以滿足社會的需要。此政策目標並不會受短期的市場價格波動影響。

謝偉俊憂慮引致銀行「Call Loan潮」

議員謝偉俊又就低價賣地個案提問，詢問當局有否評估低價賣地對本港商業用地、商廈市場、物業抵押借貸、國際信貸評級機構對本港的信用評級影響，以及政府「填海造地」發債的認購意欲。同時又詢問政府會否有措施預防政府低價批地引致銀行「Call Loan潮」的情況。

就物業抵押借貸方面，許正宇回覆指出，企業如為籌集營運資金而向銀行申請物業抵押借貸，銀行會根據其信貸審批標準綜合評估多項因素，包括企業的財政狀況、還款能力、行業前景和信貸記錄等考慮相關申請，抵押品的價值並不是銀行信貸審批的唯一考慮因素。

財庫局：抵押品價值不是銀行信貸審批唯一因素

而就本港的信用評級方面，國際信貸評級機構在評核香港的信用評級時會考慮一籃子因素，政府的賣地收入只是考慮因素之一。

至於「填海造地」發債方面，就交椅洲人工島項目而言，該項目現時仍在前期規劃階段，要在進入更詳細的工程設計階段才有更好的基礎提出如何分階段推展及作出造價預算。除了以基本工程儲備基金支付外，亦會考慮多種融資方法，包括發行債券、公私營合作等，以便適度運用市場力量推展項目。