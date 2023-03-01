洗衣街商業地料2030年落成　新地郭炳聯：對香港前景充滿信心

旺角洗衣街與亞皆老街交界大型商業地皮，由新地（0016）以47.29億元奪得。新地表示，非常高興投得旺角洗衣街商業項目，將打造項目為九龍的全新地標和商業零售中心，預計項目2030年落成。



與新世紀廣場發揮協同聯動作用

新地主席兼董事總經理郭炳聯表示，新地一直秉承「以心建家」的信念建設香港，對香港的前景充滿信心，這是繼去年11月投得西九文化區藝術商業大樓後，新地再次以行動投下信心一票。

他又指，隨著本港經濟正踏上復蘇之路，集團把握機遇投得這項極具標誌性大型商業項目，將會與集團經營20多年的新世紀廣場項目，發揮巨大協同聯動作用，幫助推動香港繼續向前發展。

新地主席兼董事總經理郭炳聯。（資料圖片）

兩商場合計總樓面逾270萬呎

郭炳聯指，新項目的樓面面達152萬平方呎，樓高達320米，將會是繼集團的環球貿易廣場（ICC）後，全九龍第二最高的地標式商業大廈，項目會興建連接旺角東站新世紀廣場 MOKO 的行人通道，發揮聯動效益，連同新世紀廣場的120萬平方呎樓面，兩項目合起來共提供超過270萬平方呎的商業樓面，成為旺角區最大型的地標式寫字樓商場組合。

頂層設公眾觀景台、大量綠化空間

郭炳聯補充，新項目頂層設區內唯一的公眾觀景台，以及大量綠化休閒空間，可為旺角區市民與遊人提供嶄新消閒體驗；項目更設公共運輸交匯處以及優化行人及車路安排，可大大改善目前區內交通狀況，並透過接駁東鐵旺角站與項目周邊行人天橋網絡，將東鐵旺角站和港鐵荃灣線及觀塘線的旺角站無縫連接，大大方便區內行人的通達性。