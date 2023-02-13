驗樓｜晉環半億豪宅獲78分　地板釘孔隨處見　窗框與外牆現罅隙

路勁（1098）夥平保（2318）等合作的黃竹坑站港島南岸第一期晉環，前年推售吸引不少城中名人富豪入市，為新晉「名星盤」。項目近日開始收樓，記者偕驗樓師鍾智剛（鍾Sir）前往驗收一個中層四房雙套單位，實用面積1,218平方呎，樓價逾4,860萬元。經鍾Sir仔細驗收後，發現單位手工問題頗多，如磁磚空心、地板釘孔、窗框與外牆之間有罅隙等均成扣分位，單位整體獲78分。



新晉「名星盤」 名人、富豪家族二代均為業主

晉環是港鐵黃竹坑站上蓋首個落成的住宅項目，涉及兩座、提供800伙。挾港鐵優勢，晉環與金鐘站僅相隔兩個車站、車程僅約8分鐘。日常生活配套方面，除可前往鴨脷洲大街、海怡廣場外，港鐵早前預計，黃竹坑站大型購物商場THE SOUTHSIDE或2023年第四季開幕。

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晉環2021年中首推售時，戶戶樓價逾千萬元，吸引不少名人入市，如「體操王子」李寧的妻子、「大劉」劉鑾雄的前度呂麗君（現改名呂姵霖）、李克勤妻子盧淑儀、甄子丹妻子汪詩詩、莊士「太子爺」莊家淦 、紡織大王孫女羅君兒等均為晉環的業主。

玻璃窗成失分位 窗框與外牆之間現罅隙

經鍾Sir驗收後，發現單位的手工問題頗嚴重，當中以玻璃窗扣分最多，滿分100分僅獲21.25分，屬嚴重不合格，其中4間房間、廚房內的玻璃均有污漬及窗框刮花，並以主人房及另一套房情況較為嚴重，兩房的玻璃上皆有刮花、窗框膠邊潰爛不完整等問題，需要更換。

另外，鍾Sir發現，露台旁房間及主人房的窗外框與大廈外牆之間出現罅隙（見下圖）。鍾Sir表示，他驗收屋苑其他單位亦發現相同問題，他指，以其驗樓經驗， 外框有罅隙一般會導致漏水，建議填補該隙縫。

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地板釘孔問題隨處見 工人廁有機會漏水

至於磁磚及地板分別獲62.5及77.5分、僅僅合格。鍾Sir發現，單位的地板有崩花，釘孔問題亦隨處可見。不論是大廳或房間的地板均發現相關問題，其中，大廳近大門玄關位最嚴重，地板近乎「貼滿貼紙」。

鍾Sir表示，發展商在檢查地板時發現鬆脫，於是「加釘」鞏固地板，但完成後並沒有填補釘孔，導致釘孔隨處可見。另外，發展商在加固地板時亦有遺漏，包括套房一邊地板鬆脫，日後或需加固。

而磁磚同樣是僅僅合格，鍾Sir發現，單位內頗多磁磚有空鼓問題，包括露台、套房浴室、廚房、工人房均發現磁磚空鼓。當中以工人房浴室問題較大，鍾Sir指，座廁、左邊牆磁磚有空鼓，部份牆磚崩，浴室門邊封口線腳唧膠有孔、崩花及污漬。他續稱，工人廁有別於單位其他浴室，並非「乾濕分離」，去水時有機會從隙縫漏水回到工人房。

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為符合噪音條例，時下不少新盤單位內均設置活動窗以作隔音，一般情況下住戶是不能自行打開該窗戶。而是次驗收單位的主人房與另一套房的座向、方位一樣，同樣面對著馬路及學校，不過主人房內設有一扇活動窗，後者則沒有，鍾Sir亦感不解，「問過Surveyor（測量師）都答唔到，我都估唔到Surveyor都答唔出點解。」

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