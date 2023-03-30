迷你倉擴充｜儲存易筲箕灣、粉嶺據點開幕　年內擬再收購兩幢工廈

儲存易迷你倉集團近一年積極在港擴充，期內收購4幢工廈項目，經改裝相繼開業，當中包括最新於今日開幕（29日）的筲箕灣及粉嶺新據點。該集團主席陳啟豪表示，集團目標今年收購多兩個工廈。

儲存易迷你倉近年快速擴充，並「全港首幢私人迷你倉」和「提供私人會所級體驗」為賣點。儲存易迷你倉集團主席陳啟豪表示，集團目標今年收購多兩個位於新界西及南區的工廈作新據點，地盤面積約1萬平方呎。

他又透露，集團近一年的收購行動，主要夥拍黑石基金進行，雙方組合營公司，進行物業投資及營運，惟整體合作細節不便透露。他又指，集團近期不斷開拓新業務，例如保險箱，供客人存放貴重物品。

兩幢迷你倉總樓面共13萬呎

今日開幕的儲存易集團中心（港島東）位於筲箕灣，於 2022年10月落成，樓高6層，總樓面面積超過7萬平方呎。而另一幢儲存易集團中心（新界東），則位於粉嶺，於 2022年2月落成，樓高7層，總樓面面積超過6萬平方呎。

另外，海外市場方面，儲存易迷你倉集團管理合伙人羅睿朗指出，集團近一年收購4項新加坡物業，並改裝成迷你倉，由於新加坡及香港在人口密度、平均收入上亦相近，迷你倉需求強勁。