豐樹產業放售石門、粉嶺兩項物流中心　總市值近32億

近年積極入市本港物業的新加坡淡馬錫旗下豐樹產業（Maple Tree），最新在市場上放售位於石門及粉嶺的兩項物流中心，市值近32億元。



據代理消息指，上述兩項放售物業，金額較大為石門偉達中心逾一半業權。該幢物業於1996年落成，樓高22層，總樓面約961,242平方呎，是次由豐樹基金出售的部分涉及509,174平方呎。據悉，物業市值逾25億元，即呎價約5,000元。

石門偉達中心樓面近51萬呎

另一項放售物業為粉嶺業和街4至8號豐樹粉嶺物流中心，地盤面積約27,588平方呎，該廈樓高5層，總樓面約137,382平方呎。物業市值約6.9億元放售，呎價同樣約5,000元。合計兩項物業，總市值近32億元。

豐樹產業放售石門偉達中心一籃子樓面，市值逾25億元。（豐樹網站圖片）

豐樹近年購九龍灣甲廈、粉嶺工業地

翻查資料，豐樹產業近年不時買入香港資產，如在2022年1月夥拍太盟投資（PAG）以56億元買入九龍灣高銀金融國際中心，該甲廈總樓面約92萬平方呎，成交呎價僅約6,086元。

此外，豐樹產業在2021年1月又以8.13億元投得粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地，每呎樓面地價為3,750元，為北區呎價最貴的工業地。該項目將會發展成集團在港的首幢數據中心，預計在2023年落成。