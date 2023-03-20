英皇國際放售屯門新安街工廈地盤　市值6.2億

工商舖交投回升，發展商趁機放售旗下新界區工廈地盤。由英皇國際（0163）持有的屯門新安街13至15號工廈地盤，新近推出放售，市值約6.2億元。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事及主管甄浚岷表示，新安街13至15號坐落於兩個工業地上，地盤面積合共約20,000平方呎，現為兩幢建築物，分別於1976年及1977年落成，總樓面面積為88,154平方呎。目前兩幢建築物分別租予不同租戶，包括物流公司及汽車維修公司。

甄浚岷指，物業適合重建作高規格的凍倉、數據中心或物流倉庫設施，重建後可建樓面面積可達22.8萬平方呎，惟需視乎城市規劃委員會的最終批准。項目將按「現狀」連租約出售。

適合重建凍倉、數據中心或物流倉庫

翻查資料，上述新安街13至15號工廈地盤由英皇國際持有，2019年曾向申請放寬密度、並合併重建一幢新式工廈。不過，2021年10月又再提出另一方案，建議兩個地盤各自申請重建一幢樓高23層的工廈，落成後，兩幢工廈涉約11.4萬平方呎，合共約22.8萬平方呎。

此外，資料顯示，英皇國際早於2011年8月以6,800萬元購入屯門新安街15號，及後在2019年3月以約3.67億元買入新安街13號，即總買入價約4.36億元。