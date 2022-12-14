高銀金融國際中心傳再度易手　獲基金組合60億洽購至尾聲

九龍灣高銀金融國際中心早前被接管人委託推出招標，並在9月份以67億元沽出，不過該宗大額全幢商廈成交，惟未能完成交易，並於11月初告吹，需作重售。有市場消息透露，該幢商廈最新獲基金以約60億元洽購至尾聲，至於新買家以太盟投資（PAG）及新加坡淡馬錫旗下豐樹產業合組財團呼聲較高。

是次市傳新買家之一的太盟投資（PAG），在2019年以近90億元向豐樹基金購入牛頭角國際貿易中心，前稱為豐樹中心，作長線收租用途。及後該廈約14.5萬平方呎樓面由宏利保險租用，大廈再易名為宏利廣場。

至於豐樹產業近年也有投資香港市場，如在2021年1月，以逾8.1億元投得粉嶺安樂門街、安全街與安居街交界工業地。而在港較大規模的投資則要追溯至2011年，當時該基金以188億元向太古地產購入九龍塘又一城全部權益，成為當時香港最大額物業交易，每呎樓面成交價15,553元。

兩年前曾以143億出售予商人FONG Tim

該幢近年頻頻傳出易手消息，但過程一波三折。九龍灣高銀金融國際中心原由潘蘇通旗下高銀金融（0530）持有作總部，惟近兩年潘蘇通陷入財困，高銀金融國際中心亦一直處於「被放售」的狀態。2020年9月先是被接管人委託標售，當時估值高逾120億元。同年10月，高銀金融卻公布以143億元向商人FONG Tim出售物業，兩個月後再傳出物業以逾140億元易手。

9月份曾以67億易手 及後取消交易

不過，物業最終未有如期成交，且再次遭到接管。今年5月份第一太平戴維斯獲委託就大廈進行招標，據了解，當時全幢物業市值逾100億元。

及後9月份，該幢商廈以67億元沽出予HG 房地產投資香港有限公司（HG PROPERTY INVESTMENT HKLIMITED），不過買賣過程發生變數。買家指早前以67億元買入九龍灣高銀金融國際中心，並稱已支付訂金2.5億元。惟11月接到通知指協議需要終止，並會沒收訂金，因而入稟高等法院，要求法庭頒令賣方執行買賣協議。

高銀金融國際中心位於啟祥道17號，由高銀金融合組財團於2011年以約34.32億元投得，於2016年落成，樓高28層，標準樓層面積約3.5萬平方呎。