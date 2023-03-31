去年私樓空置量5.5萬伙　按年增10%　明年落成量增35%至2.7萬伙

差估署發表《香港物業報告2023》初步統計數字，預測今年私人住宅落成量19,950伙，較2022年的21,170伙，按年減少1,220伙或約5.8%。不過明年私人住宅落成量將高達26,970伙，即按年大增7,020伙或約35.2%，料創2002年以來的22年新高。



空置方面，2022年住宅空置量為4.4%，按年上升0.3個百分點，涉及空置單位54,970伙，則較2021年的50,160伙，按年增加4,810伙或9.6%。



九龍城啟德料成供應重鎮

2023年及2024年這兩年期間，九龍將會是供應量最多的區域，分別佔今年及明年總供應量的52%和47%，單是九龍城（包括啟德）分別佔總供應量的24%和33%。事實上，啟德區內未來兩年將有多個新盤入伙，如今年入伙的MIAMI QUAY項目（1,219伙），明年則有啟德海灣項目（2,138伙）、承豐道18號（2,060伙）等。

私人住宅物業近年落成量、入住量及空置量數據。（差估署資料）

去年底住宅空置量4.4% 涉54970伙

至於2022年私人住宅的落成量為21,170個，較2021年高47%。當中61%位於新界，27%位於九龍，12%位於港島。按地區計，九龍城、元朗和沙田這三個地區提供最多 新單位，合共佔整體落成量的49%。

單位入住量為14,010個，與上年相若。去年底空置量輕微上升至總存量的4.4%，相當於54,970個，較2021年的50,160伙，按年增加4,810伙或9.6%。在這些空置單位中，約7,880個單位於佔用許可證發出後，尚未獲發滿意紙或轉讓同意書。

私人住宅物業近年落成量、入住量及空置量數據。（差估署資料）

差估署：去年底住宅租金跌4.2%

差估署又指出，在2022年全球經濟不明朗的情況下，受到加息、本地需求疲弱、市場信心減弱等因素影響，再加上同年上半年第五波新冠病毒疫情爆發，住宅售價於去年12月按年顯著下跌15.2%，儘管於同年4月曾短暫回升不足1%。由於對租住物業的需求疲弱，去年住宅租金亦見偏軟；去年12月按年下跌4.2%，但跌幅則相對溫和。