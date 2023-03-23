1月私樓「零動工」　落成量錄3178伙　創十二個單月新高

據屋宇署今日發表最新數據，今年1月份全港未有任何私人住宅項目動工（按屋宇署接獲上蓋建築工程動工通知為準），利嘉閣地產研究部主管陳海潮指，是次為有紀錄以來第八次錄得「零動工」的月份，對上七次出現「零動工」的紀錄為2022年1月、2020年的12月及1月、2016年6月、2013年11月、2009年5月及2005年1月。

1月落成量按月增近兩倍

私人住宅落成量方面，1月份全港共有6個項目、合共3,178個私人住宅單位落成（以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準），較去年12月份的1,060伙急增接近兩倍，創十二個單月新高；雖較去年同期的4,607伙減少31%，仍為二十二年來同期的次高。

1月份6個落成的私樓項目，包括火炭星凱．堤岸，涉及1,335伙。

該6個落成的私樓項目，規模較大包括火炭星凱．堤岸，涉及1,335伙；其次為啟德MIAMI QUAY 1期及2期，涉及1,219伙；洪水橋#LYOS涉341伙；上環CAINE HILL涉341伙、旺角千望有83伙；及上環42 TUNG ST. 涉13伙。

陳海潮又指，今年預計有不少大型私樓項目可望取得入伙紙，估計包括元朗The YOHO Hub第C期涉939伙、屯門NOVO LAND第1A期及第1B期，各涉824伙及800伙、油塘蔚藍東岸涉688伙等，初步估計全年落成量可望達約2萬伙至2.1萬伙水平。