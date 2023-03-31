KOKO MARE明首輪開賣138伙　截收逾2600票　超購約18倍

撰文：黃祐樺
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會德豐地產發展的藍田KOKO MARE，明日周六、愚人節（4月1日）展開首輪銷售138伙，折實平均呎價為18,386元。項目今日晚上6時截票，共收逾2,600票，以首輪銷售138伙計，超額認購約18倍。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，KOKO MARE作為第二季首個開售的新盤，大部分單位售價介乎600至900萬元，加上受惠於寬減首置印花稅階政策，對明天銷情相當有信心。後市方面， 他亦料本地3月一手交投量大幅上升，有望可挑戰2,100宗。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀（中間）

首輪賣138伙　折實入場593.7萬

首輪銷售138伙，實用面積由334至520平方呎，售價由674.6萬元至1,128.5萬元，實用呎價由19,317元至26,178元。折實售價由593.7萬元至993.1萬元，折實呎價由17,000元至23,039元。 是次138個單位以售價計，可套現約12.9億元，折實約11.3億元。

以折實金額計算，有13個（9%）單位低於700萬元，有53個（38%）單位低於800萬元，有113個（82%）單位低於900萬元，全數單位折實售價低於1,000萬元。

會德豐地產發展的藍田KOKO MARE。
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