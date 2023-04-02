華懋瑜一第IC期首輪賣210伙　即日沽152伙　5組大手客入市

華懋與港鐵 （0066） 合作的何文田瑜一第IC期，今日（4月2日）展開首輪銷售，推出首兩張價單全數共210伙，入場單位為兩房戶，折實入場費1,216.01萬元。

華懋集團銷售總監封海倫表示，瑜一第IC期首輪推出210伙，共沽出152伙，佔第IC期可售單位210伙逾72%，共套現逾26億元，連同第IB期於短短九日內共售出332伙，共套現逾57億元，平均每戶售價逾1,720萬元，項目亦創本年度最快及最高新盤吸金記錄。

創本年度最快、最高新盤吸金記錄

她又指出，項目在大手時段已獲認購50個單位，當中第5A座三房連儲物室單位更接近沽清，另外共有5組買家大手購入2伙單位，當中3組購入1伙三房及1伙兩房戶，料主要為家庭客購入自住，最大手交易涉資約4,000萬元。

銷售劃分三組進行，其中A1組大手客時段，買家最少必須購買2伙、最多可購4伙；A2組亦為大手客時段，最少須購1伙、最多可購3伙；至於B組散戶最多可購2伙。

華懋集團銷售總監封海倫（左）表示，瑜一第IC期首輪推出210伙，共沽出152伙。

代理：大手客擲約3800萬元買三房及兩房戶

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今早A組登記出席買家眾多，估計因為歐美銀行危機已淡化，港股亦重上兩萬點，中產人士入市信心回復。

他又指，於A組銷售時段錄三組客購入兩伙瑜一單位，其中一組客斥約3800萬元購入一伙三房及一伙兩房戶。

中原陳永傑表示，今早A組登記出席買家眾多。﹙資料圖片﹚