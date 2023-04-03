大角咀傲寓劈價最多20%吸客　連沽兩伙　發展商：將採更進取部署

由其士國際（0025）與市建局合作發展、已屆現樓的大角咀單幢盤傲寓，在上周三大減價，新增17至20%的折扣優惠，該盤昨日（2日）連錄得兩宗一房成交。發展商指，自日前更新價單增加現樓折扣後，現樓參觀人數上升，未來會採取更進取的銷售部署。



傲寓早在2020年9月首度開售，2021年入伙，至今尚餘部分貨尾。而上周發展商重推項目並「大劈價」，成功沽出兩伙，均為A單位，實用面積328平方呎。

其中一伙為19樓A室，原本價單售價796.3萬元，呎價24,277元，兼不設任何折扣。不過日前以661萬元沽出，呎價19,784元，單位獲17%折扣優惠，包括120天現金付款計劃（2%）、「置業奧運」優惠（5%）、「活化西九」優惠（4%）、復活節慶限時優惠（3%）、2023印花稅津貼折扣（3%）。

兩單位原本不設任何折扣優惠

至於另一伙售出單位為23樓A單位，實用面積328平方呎，原本價單售價864.3萬元，呎價26,351元，兼不設任何折扣，日前以691.5萬元沽出，呎價21,082元，獲高達20%的折扣優惠。據成交紀錄冊資料，23樓A室新買家除了獲得上述19樓A室列出的17%優惠外，還額外獲得特選星級單位折扣（3%）。

發展商：新優惠吸引買家 將採進取部署

發展商指，自日前更新價單增加現樓折扣後，現樓參觀人數飆升，吸引市場上投資者或自住人士。集團現積極部署下一步銷售行動。

而其士集團物業發展部總經理司徒世華指，對樓市有信心，相信推出新優惠能吸客。該集團銷售及市場部副經理曾家進表示，會採取更進取的銷售部署，預期市場會有正面回響。

傲寓由其士泛亞、市區重建局合作發展，位於福澤街8號，屬單幢式物業，樓高27層，合提供144伙，主打細單位。項目早在2020年10月開售，當時折實入場費為538.8萬元起。