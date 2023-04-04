Foot Locker兩巨舖料第三季結業　尖沙咀4層旗艦店200萬重新放租

美國連鎖運動服裝Foot Locker在3月底落實進行全球大收縮，本港全線共6家分店將會結業。有市場消息透露，位於尖沙咀裕華國際大廈的4層旗艦店、旺角家樂坊的分店，預計將在第三季或之前結束營業。目前業主已委託代理重新放租，其中尖沙咀旗艦店舖位最新意向月租約200萬元，業主傾向維持一個巨舖的形式出租；至於旺角家樂坊近兩萬平方呎的舖面，則暫未落實叫租水平。



叫租200萬較Foot Locker低13%

有熟識核心區舖市的代理透露，在3月底Foot Locker公布全球縮舖後，其租用尖沙咀及旺角的兩個巨舖，已重新於市場上放租，預計兩分店也在今年第三季結束營業。其中現時作為旗艦店的尖沙咀北京道及亞士厘道交界的裕華國際大廈4層巨舖，涉及地下至3樓共4層，合共約2.7萬平方呎，現時月租高達約230萬元。

業主裕華國貨未有拆細打算 傾向出租單一租戶

不過專營國貨的業主裕華國貨，希望整個舖位繼續出租予一個租戶，暫時未有拆細出租的打算，整個舖位每月叫租約200萬元，較現時租金低30萬元或13%。

值得留意，該巨舖過去多年一直作為大型品牌的旗艦店，如業主裕華國貨在早年自行經營，及後在2009年3月以每月約240萬元出租予思捷環球 （0330）作旗艦店，其後2015年至2018年高峰期租金更升至高達450萬元，及後直至2018年才再轉由Foot Locker租用。

家樂坊2萬呎樓面重新放租 暫未設意向月租

至於Foot Locker於2021年初進駐旺角家樂坊，租用地下一層、佔近兩萬平方呎的舖面，據悉亦將於第三季結束營業，目前舖位業主恒隆地產（0101）亦已通知地產代理為舖位放租，不過暫時未設下意向租金。據了解，目前Foot Locker以每月約200萬元租用上述家樂坊舖位。

租約期未完 料需與業主商討退租事宜

另有消息透露，Foot Locker租用的尖沙咀裕華國際大廈的4層旗艦店、旺角家樂坊近2萬平方呎巨舖，租約期並非在今年內完結，估計租戶與業主之間需要再就租約、提早退租事宜再作商討。

Foot Locker在港其餘4個據點，包括九龍灣德福廣場、沙田新城市廣場、元朗Yoho Mall 形點及屯門屯門市廣場，則暫時未有新消息，但預計將會隨該集團進行全球大收縮，而結束營業。

Foot Locker將關420間分店 本港6間分店全線結業

Foot Locker多年前曾在港開設分店，其後全面撤出，及後2018年回歸香港市場。惟回歸僅約7年，Foot Locker行政總裁Mary Dillon於今年3月份一個投資者日活動中宣布，集團將進行全球大收縮，預計將於2026年之前關閉多達420家表現不達期待的商場門市，並聚焦於開設300家新概念店。亞洲業務上，品牌將結束港澳業務，韓國分店則會維持。