2024年私樓落成量估計22864個　勢創二十年新高

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，2024年私人住宅落成量估計有22,864個，數字將會是繼2004年（26,036個）後的二十年新高。

她指，過去落成量偏低的情況已結束，近年保持每年兩萬個的水平。2022年21,168個，2023年18,246個，2024年升到22,864個。她預期往後平均每年私樓落成約兩萬個上下水平。

選取63個可望於2024年落成的項目，合共提供22,864個單位，她預測，未來每年新屋供應將會維持約兩萬個水平。

明年新界區料有逾1.1萬伙落成。

參考2018年至2021年落成數字高低反覆，由最低位1.4萬個、至最高位2.1萬個，平均每年1.7萬個。2022年至2024年，平均每年2.1萬個，落成量由過去四年的1.7萬個水平，上升至近三年逾兩萬個水平。

新界區有21個項目，合共11,241個單位，維持逾一萬個水平，落成量較多的地區主要位於新界西：屯門（2,432個）及元朗（2,313個）；及位於新界東的大埔（2,263個）。

九龍區有29個項目，合共10,421個單位，數字重上逾一萬個水平，按年增加2,657個，將為近二十年新高。數字驟升，主要因黃大仙落成量進入高峰期，2021年2,858個，2022年3,686個，2023年2,809個，2024年5,715個，四年合共15,068個。

港島區有13個項目，合共1,202個單位。數字由2022年的逾二千個，回落至2023年及2024年每年約一千個水平，供應明顯減少。落成量較多的地區有包括香港仔（905個）及西區（118個）。