去年寫字樓落成量378萬呎　按年勁升4倍　創23年新高

寫字樓供應大幅度增加。據差估署最新數字，2022年全年整體寫字樓落成量高達約378萬方呎，較2021年的約75萬平方呎，按年勁升4倍，創自1999年、過去二十三年來新高。以商廈級別劃分，去年甲廈落成量佔整體約85%。



對上一個高位已是1999年、456萬呎

差估署資料顯示，2022年商廈落成量為378.15萬平方呎，較2021年約74.9萬平方呎，大幅多出約303.25萬平方呎。至於對上一個高位為1999年，當時商廈落成量約456.63萬平方呎。

按商廈等級劃分，去年落成量最多的類別為甲級商廈，涉及樓面約322.17萬平方呎，佔整體比例約85%。而乙級及丙級商廈分別佔約54.14萬及1.83萬平方呎。

分層工廈落成量創25年新高 涉逾百萬呎

分層工廠大廈方面，2022年落成量為約113萬平方呎，創自1997年後、近二十五年新高水平，較2021年約31.75萬平方呎，按年增加2.56倍。

零售商舖物業方面，2022年落成量為約126.69萬平方呎，創近四年新高水平，較2021年約44.67萬平方呎，按年增加1.83倍。

去年落成甲廈樓面來自航天城、太古坊

參考資料，去年落成、較具規模的商廈項目包括新世界（0017）旗下機場航天城3幢甲級辦公大樓「K11 ATELIER 11 SKIES」，在2022年7月份落成，提供約57萬平方呎。同系的長沙灣荔枝角道888號甲廈南商金融創新中心，亦在2022年落成，提供約58萬平方呎樓面。

太古地產（1972）旗下的鰂魚涌太古坊內最新甲廈太古坊二座，亦在2022年底落成，項目樓高42層，總樓面面積達100萬平方呎。至於南豐啟德大型商場及甲級寫字樓AIRSIDE，原定2022年落成，不過近月已改至2023年第二季才開幕。