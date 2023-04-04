新地白石角University Hill 下周公布樓書　擬月底推售

新地（0016）白石角University Hill醞釀登場，新地代理總經理胡致遠今（4日）表示，最快下周公布University Hill的樓書，以及開放示範單位予傳媒參觀，擬本月底推售。

佔八成為開放式至兩房 管理費每呎4.88元

他續指，University Hill位處大埔優景里63號，標準分層單位設9種戶型，包含開放式至三房間隔，當中佔八成為開放式至兩房戶型，實用面積由250至650平方呎，另提供連天台及平台特色戶，部分屬四房間隔。

University Hill提供607伙，由5座11至12層高的低密度住宅大樓組成，預計關鍵日期為2024年6月。屋苑管理費每平方呎約4.88元。

左起：帝譽服務副總經理黃康儒、新地代理總經理胡致遠、好餸創辦人及執行董事麥慧嫻

胡致遠又指，屋苑提倡ESG概念，會所內將全面實行「走塑」計劃，以環保原料製造的可降解餐具取代即棄塑膠餐具。屋苑範圍內亦設置智能回收箱，推行減廢及資源回收獎勵計劃。

此外，帝譽服務副總經理黃康儒表示，將為University Hill的住戶提供資源共享平台，包括提供多樣家品及電器租借服務，如空氣清新機、抹窗機械人等。

項目又與本地社企餸包購物平台合作，「好餸 Delicious Express」創辦人及執行董事麥慧嫻稱，為住客提供自煮餸包、湯水包、糖水包、新鮮蔬果、凍肉及急凍點心等餸包訂購服務，屋苑範圍內亦設有餸包自助販賣機，讓住戶輕鬆選購綠色食品。