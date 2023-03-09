NOVO LAND 2A期、UNIVERSITY HILL醞釀推　雷霆：下月或雙盤齊發

新地（0016）屯門兆康NOVO LAND 2B期昨日（8日）進行次輪銷售171伙，即日沽出165伙，佔次輪可發售伙數的96%，餘下6伙未沽。發展商隨即加推第5號價單、涉189伙，並落實周日（12日）盡推189伙，周六截票。

新地副董事總經理雷霆今表示，NOVO LAND 2B期五日累沽逾500伙，套現約30億元。 至於NOVO LAND 2A期的樓書亦已完成，示範單位準備中。同系白石角UNIVERSITY HILL亦準備當中，預告下月有機會「雙盤齊發」。

新地副董事總經理雷霆、新地代理總經理陳漢麟

加推189伙 主打兩房共116伙

新地代理總經理陳漢麟表示，加推的NOVO LAND 2B期189伙，涉及一至三房間隔， 一房佔52伙，兩房佔116伙，三房佔21伙，實用面積由282至678平方呎，價單定價由505.1萬至1,115.5萬元，價單呎價15,854元至18,698元。

折實售價由429.33萬至948.17萬元，折實呎價13,476至15,893元。當中， 入場單位為2座6樓G室，實用面積298平方呎，折實售價429.33萬元。