前港姐冠軍黃嘉雯參觀紅磡新盤示範單位　曾指想置業　歎啟德樓貴

恒地（0012）旗下紅磡必嘉坊．迎匯（BAKER CIRCLE EUSTON）早前減價加推奏效，上周五賣84伙，即日沽出72伙、或86%單位，發展商隨即加推，並趕於復活節假檔期再開賣43伙。

項目的展銷廳今日下午出現明星蹤影，有現場人士於展銷廳現場「野生捕獲」2019年香港小姐冠軍黃嘉雯（Carmaney）。從相片可見，黃嘉雯身穿一襲連身裙，參觀範單位及項目模型。

黃嘉雯曾看過啟德新樓 但感價錢太貴

黃嘉雯早前接受訪問，透露因工作了一段時間，故想自置物業，曾看過啟德新樓，但有感價錢太貴，又指即使儲夠首期，做藝人行業要通過壓力測試也不容易。她又指，傾向購買新樓，有海景會是其首選，最好有兩房間隔，而啟德以外，她認為將軍澳及奧運站也不錯。

黃嘉雯於2013年出道當模特兒，2019年成為港姐冠軍。早前有報道指，黃嘉雯本身家住紅磡海名軒豪宅，面積逾1,800平方呎外望海景。

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必嘉坊．迎匯早在去年11月首度推出，銷情一般，至上月突撃公布新價單，定價較去年首批大幅減價逾一成，上周五（31日）進行新一輪銷售賣84伙，折實入場399.8萬元起，即日售出近86%單位，套現約4.3億元。

發展商乘勢加推新價單，涉及43伙，全屬一房戶型，實用面積由270至374平方呎，扣除最多10%折扣後，折實售價由516.33萬至791.82萬元，折實呎價由19,123元至21,172元，折實平均呎價約19,823元，較上一批加價約1.5%至2%，並安排本周四（6日）再賣43伙。

↓↓必嘉坊．迎匯連裝修示範單位↓↓