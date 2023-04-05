樓價首季回升7%　3屋苑反彈逾兩成　呎價1萬元內屋苑減至4個

據中原統計，反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，首季累升逾7%，創十二年來最大升幅。而138個成份屋苑中，超過八成屋苑皆錄得升幅，有3個屋苑升幅更達兩成以上。隨著樓價回升，呎價低於一萬元的屋苑縮減至僅4個。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自踏入2023年以來，中港通關效應、預算案減印花稅及美國加息放緩等利好樓市消息帶動下，買樓需求隨即湧現，刺激二手樓價強勁反彈。

CCL上周報168.35點，按周再升1.1%，創二十三周新高。總結今年首季，CCL「爆升」7.4%，不僅完全收復去年第四季錄得的7.4%跌幅，更創十二年以來最大升幅。

翻查過去數據，CCL單季升幅超過7%，過去十五年來只出現過四次，對上一次已經是2011年。政府於2010年底實施額外印花稅（SSD）壓抑炒風，但2011年首季樓價指數仍升10.2%（CCL當時為97.41點）。而2010年第一季，以及2009年第二季，該指數升幅分別7.5%及13.7%。

九龍站漾日居呎價重上2.5萬元，按季勁升近25%。（資料圖片）

44個屋苑樓價升逾一成 3屋苑最標青

以中原城市領先指數的138個成份屋苑作分析，今年首季共有113個屋苑呎價上升，港島區佔31個、九龍區佔35個，新界東及新界西各佔22及25個。升幅達一成以上的屋苑共44個，其中三個屋苑包括九龍站上蓋漾日居、大角咀港灣豪庭，以及青衣翠怡花園，升幅更達兩成，是首季反彈力度最強的藍籌屋苑。

其中，漾日居去年底呎價曾低見20,098元，幾乎跌穿兩萬元，但最新呎價回升至25,001元，勁升近25%。漾日居屬九龍站呎價最平屋苑，3月錄兩宗成交。

至於港灣豪庭及翠怡花園，最新呎價18,308元及14,005元，勁升23%。

十大屋苑之中，僅嘉湖山莊呎價報跌，按季錄1.7%跌幅。（資料圖片）

十大屋苑僅嘉湖山莊呎價報跌

十大屋苑方面，除天水圍嘉湖山莊呎價按季錄得1.7%跌幅外，其餘九個屋苑呎價均上升。其中沙田第一城、鰂魚涌康怡花園、將軍澳新都城、鴨脷洲海怡半島及荔枝角美孚新邨，升幅均超過15%。

沙田第一城去年樓價曾大跌逾兩成，呎價曾低見1.4萬元，兩房單位跌穿400萬元。但近期呎價已重上1.7萬元水平，低位反彈近19%。至於康怡花園及新都城，今年至今樓價亦反彈18.8%及17.1%。

呎價一萬元內屋苑由7個減至4個

目前樓價已累積明顯升幅，但仍有不少屋苑樓價尚未反彈，CCL成份屋苑中，仍有25個屋苑呎價仍然「低水」，其中深井浪翠園、跑馬地比華利山及紅磡海逸豪園，呎價仍較去年第四季低逾10%。

至於呎價1萬元樓下屋苑，由去年底7個，減至目前4個，包括荃灣荃威花園、深井麗都花園、天水圍嘉湖山莊及屯門大興花園。其中，荃威花園呎價僅8,908元，平絕全港。