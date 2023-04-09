KOKO MARE加推58伙　折實均價1.97萬　入場641萬起

會德豐地產藍田KOKO MARE 加推4號價單、涉及58伙，涵蓋一及兩房戶，折實平均呎價為19,670元，折實售價640.7萬元起。

是次58伙，大部份集中於第9座，包括15個一房（開放式廚房）單位、27個兩房（開放式廚房）單位及16個兩房梗廚單位，實用面積310至529平方呎，價單定價728萬至1,261萬元，價單呎價20,803元至27,231元，折實售價640.7萬至1,109.7萬元，折實呎價18,308元至23,965元。

會德豐地產常務董事黃光耀（中）

會德豐地產常務董事黃光耀表示，截至昨晚7時許，已累收超過2,000票，當中超過一半為向隅客，故再度加推應市，大部份單位集中第9座，屬原價加推，將加快落實次輪銷售安排。

是次入場單位為9座11樓H室、一房，實用面積316平方呎，折實呎價20,275元。

KOKO MARE在4月1日進行首輪發售138伙，累沽出約104伙後。發展商周二已加推第3號價單、涉48伙，折實平均呎價19,284元，較第2號張價單折實均價18,963元比，提價1.7％，與首張價單18,330元相比，高出約5.2%，當中涉座向、景觀等因素。