母女3日「跑勻」荃青區睇樓　終擲575萬買月海灣兩房｜單位直撃

葵涌月海灣有投資者，感近日樓價升幅緩慢，加上租客快將遷出，決定先行套現離場，並以575萬元沽出單位。據悉，新買家為一對母女，因上車心切，三日內「跑勻」荃灣、青衣及葵涌區睇樓，終被月海灣吸引入市。



中原地產資深分區營業經理許偉業表示，是次成交為葵涌月海灣2座中層E室，實用面積403平方呎，屬兩房間隔。原業主一直將單位用作長線收租，感近期樓價升幅不大，決定先行沽貨套現再作打算，適逢租客3月份遷出，遂於2月底以590萬元市價放盤。

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原業主持貨六年僅帳賺20萬

放盤短短兩星期，單位即獲同區街坊洽購。據悉，新買家為一對母女，屬區內分支家庭。因上車心切，母女一連三日在荃灣、青衣、葵涌區睇樓，連環參觀多個屋苑。最後，見葵涌月海灣的樓齡相對較新、有會所設施，亦鄰近本身住所，遂擲575萬元入市，呎價14,268元。

從相片可見，單位空間闊落，備有簇新裝修及少量訂製傢俬。 據悉，單位原業主2017年9月以555萬元買入上址，持貨近六年，是次轉手獲利20萬元，單位期內升值3.6%。

月海灣位於下葵涌葵聯路100號，靠近葵盛西邨，屋苑由兩座組成，合共提供372伙，樓齡逾二十年。