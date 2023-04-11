差估署：首兩個月私樓落成量6293伙　佔全年目標31%

撰文：蔡偉南
出版：更新：

私樓落成量連續兩個月處於逾3,000伙水平。差估署最新數字顯示，2月份私樓落成量為3,115伙，較1月份的3,178伙，按月回落約2%，合計今年首兩個月私樓落成量達6,293伙，已達全年預測19,953伙的31.5%。

新界區落成量佔整體54%

按地區劃分，首兩個月超過一半落成單位來自新界區，共約3,413伙，佔比例約54.2%；至於九龍及港島區分別約2,216及664伙，佔比約35.2%及約10.6%。

翻查資料，近月入伙盤包括大埔林海山城，提供262伙，上月開始安排買家收樓。另九龍城瓏碧2月份亦發信通知買家收樓，提供190伙。

A類小型單位佔逾半　涉3301伙

至於按戶型區分，當中A類單位（面積431平方呎或以下）佔3,301伙，佔整體約52.5%，B類（431至752平方呎）中小型單位，則錄2,368伙，比例約37.6%。

面積較大的單位方面，C類（753至1,076平方呎）單位佔540伙；D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則有79伙。面積最大的E類（1,722平方呎或以上） 單位，首兩個僅5伙落成。

首兩個月超過一半落成單位來自新界區，共約3,413伙，佔整體約54.2%。
1月私樓「零動工」　落成量錄3178伙　創十二個單月新高2024年私樓落成量估計22864個　勢創二十年新高差估署：1月私樓落成量3178伙　半數屬細單位去年私樓空置量5.5萬伙　按年增10%　明年落成量增35%至2.7萬伙
私樓落成量
差估署
土地供應