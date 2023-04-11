差估署：首兩個月私樓落成量6293伙　佔全年目標31%

私樓落成量連續兩個月處於逾3,000伙水平。差估署最新數字顯示，2月份私樓落成量為3,115伙，較1月份的3,178伙，按月回落約2%，合計今年首兩個月私樓落成量達6,293伙，已達全年預測19,953伙的31.5%。



新界區落成量佔整體54%

按地區劃分，首兩個月超過一半落成單位來自新界區，共約3,413伙，佔比例約54.2%；至於九龍及港島區分別約2,216及664伙，佔比約35.2%及約10.6%。

翻查資料，近月入伙盤包括大埔林海山城，提供262伙，上月開始安排買家收樓。另九龍城瓏碧2月份亦發信通知買家收樓，提供190伙。

A類小型單位佔逾半 涉3301伙

至於按戶型區分，當中A類單位（面積431平方呎或以下）佔3,301伙，佔整體約52.5%，B類（431至752平方呎）中小型單位，則錄2,368伙，比例約37.6%。

面積較大的單位方面，C類（753至1,076平方呎）單位佔540伙；D類（面積1,076至1,721平方呎）單位則有79伙。面積最大的E類（1,722平方呎或以上） 單位，首兩個僅5伙落成。