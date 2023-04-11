伯恩光學觀塘開源道工廈明強拍　底價23.49億　擬重建大型商廈

由伯恩光學創辦人楊建文等持有大部分業權的觀塘開源道77號業發工業大廈1期，將於明日（12日）進行強制拍賣，底價為23.49億元。明日完成強拍程序後，伯恩光學將完成收購業發工業大廈1期及2期、巧明街119至121號年運工業大廈，合共3幢工廈，預計將一併重建為一大型商廈，並設12層基座商場。



負責進行強拍的第一太平戴維斯表示，上述開源道77號業發工業大廈地盤面積約2萬平方呎，座落於開源道之西北面，面對開源道與成業街之交界處。物業現為一幢於1978年落成的15層高工業大廈，設有三部載貨電梯及五條公共樓梯。物業所在位置現為其他指定用途（商貿）。

開源道77號業發工業大廈第1期。（第一太平戴維斯提供）

鄰近商場apm、港鐵觀塘站

第一太平戴維斯估值及專業顧問服務董事總經理陳超國指，項目位處東九龍核心地帶，毗鄰大型商場apm及港鐵觀塘站，人流暢旺。

資料顯示，伯恩光學創辦人楊建文在2021年9月已就上述開源道77號業發工業大廈第1及2期，以及巧明街119至121號年運工業大廈，合共三幢工廈一併向城規會申請，以地積比率約14.4倍重建一幢39層高、樓高200米的商廈（另設5層地庫），涉及總樓面約72萬平方呎，基座設有12層樓面作零售及食肆用途。

當中，巧明街119至121號年運工業大廈已在今年3月初完成強拍程序，由伯恩光學代表以底價11.28億元投得，成功統一項目全部業權。至於開源道77號業發工業大廈第2期則早於2017年12月以底價逾16.21億元完成強拍。