海茵莊園開放式戶呎租逼近60元　代理：租客要入Waiting List

九龍建業（0034）將軍澳海茵莊園近月入伙，有業主上月買入開放式單位即放租，新近以每月1.18萬元租出，呎租58元創屋苑新高。有區內代理指，目前屋苑的開放式租盤極稀缺，連「租客都要入Waiting List（候補名單）」。



租戶「一炮過」繳付全年租金

香港置業首席分區董事劉浩勤指，海茵莊園1座高層B3室，實用面積203平方呎，屬開放式間隔，向南，可望開揚景。業主最初以1.2萬元放租，放盤僅五日即獲預租。

由於新租戶願意「一炮過」繳付全年租金，業主亦願意輕微下調租金200元至約1.18萬元，成交呎租約58元，創屋苑呎租新高，料全年租金涉約14.2萬元。

↓↓海茵莊園同類型開放式單位↓↓

業主買入單位一個半月即租出

據悉，上址業主於2023年3月以約481.1萬元購入單位，買入單位約一個半月便租出，是次租金回報約3厘。

劉浩勤又表示，目前海茵莊園開放式單位已經沒有租盤，需要待最近期買入的業主收樓放租，「租客都要入Waiting List（候補名單）」。至於一房單位亦只有1至2個租盤待租，最平叫租約1.4萬元起，面積280平方呎。

海茵莊園全盤有1,556伙，去年11月開始分批收樓，項目至今仍在銷售貨尾階段，據知至今累售出逾700伙。